В Приморье выявили более 40 очагов африканской чумы свиней

Очаги зафиксированы с лета 2019 года, когда в регионе появилась АЧС.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.