Биржи АТР умеренно растут после падения на 3-7%

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник корректируются вверх после падения в понедельник на 3-7% из-за обрушения нефтяных цен и последовавшей волатильности на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,62% - до 2961,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1852,36 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,81%, до 25494,68 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,09% - до 1956,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,27% до 5833,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,26%, до 19749,53 пункта.
В понедельник нефтяные цены обрушились на 24-25%, в ходе торгов снижение котировок превышало 30%. Такая динамика была вызвана тем, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.
"Думаю, ситуация со временем улучшится, когда к делу подойдут с холодной головой, но следующие пару недель будет трудно", - цитирует агентство Ассошиейтед Пресс аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
Риски вокруг распространения коронавируса для рынков при этом сохраняются. Число заболевших в Китае достигло 80,75 тысячи человек. Другие крупные вспышки заболевания находятся в Азии, Европе и на Ближнем Востоке: в Южной Корее число зараженных достигло 7,5 тысячи, в Японии - 1,2 тысячи, в Иране насчитывается более 7,1 тысячи заболевших, в Италии - более 9 тысяч, в Германии - свыше 1,1 тысячи, во Франции - 1,4 тысячи человек. В США зафиксировано несколько сотен случаев заражения коронавирусом.