В Хабаровске женщина прогнала из банка грабителя, угрожавшего ножом

ХАБАРОВСК, 10 мар – РИА Новости. Мужчина с ножом пришел утром во вторник в отделение банка в Хабаровске и попытался его ограбить, но работнице банка удалось прогнать его, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
"Утром во вторник неизвестный мужчина пришел в офис банка по улице Краснореченской в Хабаровске и, угрожая ножом, стал требовать денег. Сотрудница банка отказалась выполнять его требования и дала налетчику отпор. Ему пришлось покинуть помещение без денег. В результате инцидента у сотрудницы банка порезана рука", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, травма не опасная, женщине оказана медицинская помощь.
"На место происшествия выезжала полиция, устанавливается личность нападавшего, ведется его розыск", - отметил представитель городского УМВД.