В Хабаровске женщина прогнала из банка грабителя, угрожавшего ножом

"Утром во вторник неизвестный мужчина пришел в офис банка по улице Краснореченской в Хабаровске и, угрожая ножом, стал требовать денег. Сотрудница банка отказалась выполнять его требования и дала налетчику отпор. Ему пришлось покинуть помещение без денег. В результате инцидента у сотрудницы банка порезана рука", - рассказал собеседник агентства.