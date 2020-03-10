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2020-03-10T08:31+0300
https://ria.ru/20200310/1568362650.html
ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

08:31 10.03.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 марта украинские силовики также два раза нарушили режим тишины.
"За 9 марта... зафиксировано два обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Лозовое.
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