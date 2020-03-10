ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 марта украинские силовики также два раза нарушили режим тишины.

"За 9 марта... зафиксировано два обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.

Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Лозовое.