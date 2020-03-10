Глава Алтая опроверг данные о снятии запрета на вырубку кедров

"Вокруг этого вопроса сейчас много инсинуаций, правительство обвиняют в том, что мы якобы планируем снять запрет на вырубку кедра. Я уже говорил, что вырубки кедра не будет, мы против этого. Речь идет о том, чтобы разрешить чистку орехово-промысловых зон и дать работу лесникам этих двух районов, защитить их права", - цитируют власти слова Хорохордина.