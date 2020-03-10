Глава Алтая опроверг данные о снятии запрета на вырубку кедров

БАРНАУЛ, 10 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объяснил, что власти добиваются разрешения на чистку орехово-промысловых зон в кедровниках Чойского и Турочакского районов, а не снятия запрета на вырубку кедра, сообщает правительство региона.
"Вокруг этого вопроса сейчас много инсинуаций, правительство обвиняют в том, что мы якобы планируем снять запрет на вырубку кедра. Я уже говорил, что вырубки кедра не будет, мы против этого. Речь идет о том, чтобы разрешить чистку орехово-промысловых зон и дать работу лесникам этих двух районов, защитить их права", - цитируют власти слова Хорохордина.
Во время рабочей поездки в Москву Хорохордин обсудил этот вопрос в Минприроды и экологии РФ: предлагаемые поправки направлены на рассмотрение в Минюст РФ.
Отмечается, что лесопользование в орехово-промысловых зонах включает заготовку древесины, технического и лекарственного сырья, пищевых продуктов, пушнины и дичи, а также поддержание в кедровниках полезных функций леса. По данным властей, есть необходимость санитарных чисток кедровых насаждений для поддержания здоровых кедровников, устойчивых к болезням и вредителям леса. Это необходимо и для предупреждения лесных пожаров.
Самые крупные кедры в Алтае-Саянском экорегионе произрастают в районе Телецкого озера и Западного Саяна. Эти деревья достигают 40 метров в высоту и двух метров в диаметре. И если западно-саянская популяция кедра (на территории Красноярского края) с 2005 года занесена в региональную Красную книгу и находится под охраной, то для алтайских кедров все еще существует угроза неконтролируемых лесозаготовок.
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В Западной и Восточной Сибири промышленная заготовка кедровых насаждений запрещена правилами рубок главного пользования, если его доля в составе древостоя составляет 30% и более. Сплошная рубка кедра разрешена только в санитарных случаях. Как отмечают в WWF, на практике лесозаготовители почти всегда вырубают кедр, даже если на лесосеке растет всего несколько деревьев.