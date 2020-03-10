В Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

НОВОСИБИРСК, 10 мар – РИА Новости. Один человек и погиб и еще шестеро пострадали в Новосибирской области в дорожно-транспортном происшествии с участием минивэна Toyota Estima и трех грузовиков, сообщает во вторник ГУМВД по региону.
"В 03.00 (23.00 мск понедельника) в Барабинском районе на 1132 километре автодороги Р-254 водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем иностранного производства (марка устанавливается), после чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в результате ДТП на месте погиб пассажир Toyota, а еще шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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