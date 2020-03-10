На Сахалин ожидается ураганный ветер и снегопад

"Ночью 11 марта на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, местами очень сильный (20 мм и более), сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер 17-22 метров в секунду, на побережьях 25-30 метров в секунду, порывы в 33 метра в секунду, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.