На Сахалин ожидается ураганный ветер и снегопад

"Ночью 11 марта на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный снег, местами очень сильный (20 мм и более), сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер 17-22 метров в секунду, на побережьях 25-30 метров в секунду, порывы в 33 метра в секунду, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
Днем 11 марта на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется сильный снег, метель, плохая видимость, штормовой ветер, на побережьях - порывами до 33 метров в секунду.
Ночью 11 марта на территории Южно-Курильского и Курильского районов пройдет сильный дождь, поднимется штормовой ветер. В Северо-Курильском районе ожидается снег и ветер 25-30 метров в секунду.
Властям направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Местных жителей просят без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту, туристические группы на маршрутах - переждать непогоду в подготовленных для этого местах.