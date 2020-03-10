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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T08:56+0300
https://ria.ru/20200310/1568362464.html
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

08:26 10.03.2020 (обновлено: 08:56 10.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
По состоянию на 08:03 мск майский фьючерс марки Brent дорожал на 7,33%, до 36,88 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 6,91%, до 33,28 доллара за баррель. В понедельник снижение котировок достигало 30%. Для Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.
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Резкое снижение было вызвано неопределенностью вокруг добычи сырья странами ОПЕК+ после того, как в пятницу они не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.
В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить ее и снизить цены на нефть.
Другим риском для нефтяного рынка остается распространение коронавируса в мире, так как связанные с заболеванием карантинные меры негативно сказываются на производстве, туризме и цепи поставок. Аналитики опасаются, что коронавирус может сдержать рост мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе.
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