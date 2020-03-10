Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет

Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет

Резкое снижение было вызвано неопределенностью вокруг добычи сырья странами ОПЕК+ после того, как в пятницу они не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.