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Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
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РИА Новости

Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский

09:33 10.03.2020
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© Фото : Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия РайкинаВладимир Михайловский
Владимир Михайловский
© Фото : Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Михайловский умер в возрасте 83 лет. Об этом говорится в обращении труппы театра "Сатирикон".

"Он был прелестный, мягкий, остроумный, веселый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр <…> Он был из самых последних, кто работал с моим отцом, и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен", — написал Константин Райкин.

Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. В разные годы работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, "Сатириконе" и театре "Эрмитаж".
Актер снимался и в кино- и телевизионных картинах. Среди его наиболее известных работ — фильм "Долгое прощание" и сериал "Ликвидация".
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КультураКонстантин РайкинРоссияТеатр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаЭрмитаж (театр)
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