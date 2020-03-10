Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Михайловский умер в возрасте 83 лет. Об этом говорится в обращении труппы театра "Сатирикон".
"Он был прелестный, мягкий, остроумный, веселый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр <…> Он был из самых последних, кто работал с моим отцом, и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен", — написал Константин Райкин.
Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. В разные годы работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, "Сатириконе" и театре "Эрмитаж".
Актер снимался и в кино- и телевизионных картинах. Среди его наиболее известных работ — фильм "Долгое прощание" и сериал "Ликвидация".