Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский

"Он был прелестный, мягкий, остроумный, веселый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр <…> Он был из самых последних, кто работал с моим отцом, и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен", — написал Константин Райкин.