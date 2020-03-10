Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T09:09+0300
https://ria.ru/20200310/1568362364.html
Сальвадор ограничивает въезд в страну из Испании из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/26403/99/264039920_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_4cc288004b1ad3f823ceea0f21b357b4.jpg
РИА Новости

Сальвадор ограничивает въезд в страну из Испании из-за коронавируса

08:17 10.03.2020 (обновлено: 09:09 10.03.2020)
2929
© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сальвадор ограничивает въезд на территорию страны из Испании, где зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания коронавирусом, сообщил президент Найиб Букеле.
"Я дал распоряжение миграционной службе запретить въезд в страну лицам, прибывающим из Испании", - написал президент в Twitter, добавив, что Испания занимает седьмое место по числу случаев заражения COVID-19.
Коронавирус
Вчера, 10:08
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Согласно сообщению, это также касается всех, кто находился в Испании транзитом.
"Гражданам Сальвадора, людям, постоянно проживающим в Сальвадоре, и дипломатам въезд разрешен после прохождения 30-дневного карантина", - добавил Букеле.
Ранее аналогичный запрет был введен в отношении Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Франции и Германии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
231000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмНайиб БукелеСальвадорИспанияВ мире
Рекомендуем
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар сообщил Макрону о готовности к перемирию с ПНС, сообщает СМИ
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Женщина в маске в центре Милана
В Испании число случаев заражения коронавирусом приближается к 1000
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Лента новостейМолния