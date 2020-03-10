Сальвадор ограничивает въезд в страну из Испании из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сальвадор ограничивает въезд на территорию страны из Испании, где зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания коронавирусом, сообщил президент Найиб Букеле.
"Я дал распоряжение миграционной службе запретить въезд в страну лицам, прибывающим из Испании", - написал президент в Twitter, добавив, что Испания занимает седьмое место по числу случаев заражения COVID-19.
Согласно сообщению, это также касается всех, кто находился в Испании транзитом.
"Гражданам Сальвадора, людям, постоянно проживающим в Сальвадоре, и дипломатам въезд разрешен после прохождения 30-дневного карантина", - добавил Букеле.
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