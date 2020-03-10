Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T08:17+0300
https://ria.ru/20200310/1568362325.html
В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств

08:17 10.03.2020
1131
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 мар - РИА Новости. Мать 11-летней девочки с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) Анастасия Тимухина рассказала РИА Новости, что подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, не выдающий ее дочери дорогостоящее лекарство "Спинраза". Региональные власти отмечают, что препарат не входит в перечень льготных, запрос о финансировании направлен в Минздрав РФ.
Как следует из картотеки дел, иск от Тимухиной в интересах ее дочери в Центральном районном суде Кемерово зарегистрирован 5 марта, материалы переданы судье. Ответчиком является департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.
Лекарственные препараты
5 марта, 11:12
Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
"Подала иск в суд в интересах дочери…, по поводу того, что ей не выдают дорогостоящий препарат… У нас сначала был областной консилиум… Они (врачи – ред.) написали, что… рекомендуют провести телеконсилиум с федеральной клиникой… Провели телеконсилиум…, федеральные врачи сказали…, что… рекомендуют "Спинразу". У нас есть официальный документ", – рассказала РИА Новости Тимухина.
Она добавила, что на основании рекомендации врачей федеральной клиники местные доктора назначили препарат, после чего отправили ходатайство на обеспечение ребенка дорогостоящим препаратом в департамент охраны здоровья населения области.
Региональные власти пояснили, что "Спинраза" не входит в число льготных препаратов. "В связи с тем, что лекарственный препарат "Спинраза" не входит в перечень для льготного лекарственного обеспечения, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области направил письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) по вопросу финансирования и обеспечения необходимым препаратом пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, за счет средств федерального бюджета", - говорится в ответе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, переданном Тимухиной, которая предоставила его РИА Новости.
Стопка документов
5 марта, 17:36
В России хотят создать единый реестр людей с хроническими болезнями
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарствами детей с СМА из федерального бюджета. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России - "Спинраза". Препарат необходим на протяжении всей жизни раз в четыре месяца в качестве терапии. По словам Тимухиной, одна доза препарата в среднем стоит 7 миллионов рублей.
Как следует из протокола решения врачебной комиссии, имеющегося в распоряжении РИА Новости, дочери Анастасии Тимухиной нужно начинать лечение с четырех доз препарата, далее – поддерживающие дозы каждые четыре месяца. Таким образом, на первый год лечения ей необходимо шесть доз.
Фармацевты в аптеке
30 января, 08:00
Сколько стоит и от чего спасает самое дорогое лекарство в мире
1221320
Обсудить 0
РоссияАнна КузнецоваМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Московская биржа
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Работы в огороде на приусадебном участке
Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
Пункт обмена валют
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ситуацию вокруг цен на нефть и курсов валют
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Эксперт оценил последствия обвала цен на нефть для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета
14:06Госдума поддержала поправку о понятии брака
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтакте" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Лента новостейМолния