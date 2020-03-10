Роскачество рассказало о недостатках смарт-часов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскачество выяснило, какие недостатки допускают в своей работе смарт-часы, говорится в сообщении организации.

Роскачество протестировало 24 модели смарт-часов девяти брендов по 237 показателям. Программа испытаний разработана и реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.

Хорошее взаимодействие со смартфоном продемонстрировали четыре модели, но при этом управление камерой смартфона с часов есть только у одного из проверенных устройств, а голосовое управление присутствует лишь у трети устройств. Лучшие модели заряжались чуть больше, чем за час, худшие – более трех часов.

Эксперты исходят из того, что одна из главных задач таких девайсов – показывать, насколько физически активен был человек; в частности, смарт-часы позволяют подсчитывать пройденные шаги, сожженные калории и сердечный ритм.

Между тем, из 24 исследованных моделей лишь три подсчитали количество шагов достаточно точно. "Значительная часть устройств ошибается в большую сторону, что создает у носителя часов иллюзию, что он уже достиг желаемой отметки, к примеру, в 10 тысяч шагов в день", - говорится в сообщении.

Идеально измеряют пройденное расстояние только два устройства, точность определения сердечного ритма страдает у половины моделей, при этом абсолютно точных часов в этой категории не было вообще, а треть моделей не имеет функции отслеживания набора высоты.