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В Югре осудили создателя фиктивной школы бортпроводниц
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РИА Новости

В Югре осудили создателя фиктивной школы бортпроводниц

08:12 10.03.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мар - РИА Новости. Более пяти лет тюрьмы получил в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель, создавший фиктивную школу бортпроводниц и обманувший девять девушек, обещая им трудоустройство в авиакомпании за определенную сумму, сообщает прокуратура Югры.
Суд установил, что 33-летний житель Сургутского района разместил в интернете объявление об услугах по обучению и дальнейшему трудоустройству бортпроводников в российские авиакомпании. По данным прокуратуры, у него уже был условный срок за аналогичные махинации.
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"На предложение откликнулись девять молодых девушек, с которыми лжеучитель заключил фиктивные договоры об оказании услуг, а после получения денежных средств на общую сумму 117 тысяч рублей скрылся", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье о мошенничестве. "С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил по совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в прокуратуре.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации материального вреда, добавили в надзорном ведомстве, не уточнив сумму взысканий.
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