В Югре осудили создателя фиктивной школы бортпроводниц

"На предложение откликнулись девять молодых девушек, с которыми лжеучитель заключил фиктивные договоры об оказании услуг, а после получения денежных средств на общую сумму 117 тысяч рублей скрылся", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье о мошенничестве. "С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил по совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в прокуратуре.