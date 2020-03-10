В Алтайском крае закрыли более десяти дорог из-за метели

БАРНАУЛ, 10 мар - РИА Новости. Дорожники Алтайского края закрыли более 10 участков региональных трасс из-за сильной метели, сообщает региональный Минтранс РФ.
По данным ведомства, проезд для всех видов транспорта закрыт на 13 трассах, в числе которых автодорога от Бийска до Белокурихи, от Павловска до Камня-на-Оби, от Змеиногорска до Рубцовска.
"Ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта действует на автомобильной дороге от села Усятское до Верх-Кажа", - говорится в сообщении.
Как сообщает ГУ МЧС региона, во вторник в регионе ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, снег, мокрый снег, продолжительные метели, местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица.
Дорожники работают в круглосуточном режиме. На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники.