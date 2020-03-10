Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Облачная погода с дождями ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, вечером с прояснениями, временами дожди. Основная их масса пройдет к 14-15 часам, далее их будет мало, и они будут прекращаться. В Москве плюс 6-8 градусов, по области плюс 5 - плюс 10", - сказал Леус.
По его словам, за ночь в Москве уже выпало 4 миллиметра осадков, по области - до 7 миллиметров, в течение дня в столице выпадет примерно столько же.
"Поэтому около 8-10 миллиметров в Москве будет, а по области зависит от района, но общее количество осадков, наверное, около 15 миллиметров будет", - заявил собеседник агентства.
Метеоролог отметил, что ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.