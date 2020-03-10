Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

"Погода облачная, вечером с прояснениями, временами дожди. Основная их масса пройдет к 14-15 часам, далее их будет мало, и они будут прекращаться. В Москве плюс 6-8 градусов, по области плюс 5 - плюс 10", - сказал Леус.