В Мексике военные обнаружили грузовик с 15 тоннами марихуаны

МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Минобороны Минобороны Мексики сообщило в понедельник об обнаружении грузовика с грузом марихуаны массой 15,4 тонны на 24,5 миллиона долларов, выявить наркотик помог рентген-сканер на армейском КПП.

"Стоимость изъятого груза имеет ориентировочную рыночную цену в размере 24 531 924 доллара США , что нанесет существенный ущерб деятельности преступных групп", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации министерства, 8 марта фура с нелегальным грузом направлялась из Кулиакана в северо-западном штате Синалоа в Тихуану (штат Южная Нижняя Калифорния ).

Установленный на стратегическом контрольном посту Куэробаби гамма-сканер выявил аномалии в грузе автомобиля, после чего в ходе досмотра были изъяты 2299 мешков травы с характеристиками марихуаны приблизительной массой 15 409,5 килограмма.

Инспекция транспортных средств проводится в рамках Национального плана мира и безопасности 2018-2024 годов и является частью национальной стратегии по борьбе с зависимостями "Вместе за мир".