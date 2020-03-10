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2020-03-10T07:56+0300
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В Мексике военные обнаружили грузовик с 15 тоннами марихуаны
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РИА Новости

В Мексике военные обнаружили грузовик с 15 тоннами марихуаны

07:56 10.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПолиция в Мексике
Полиция в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Полиция в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Минобороны Мексики сообщило в понедельник об обнаружении грузовика с грузом марихуаны массой 15,4 тонны на 24,5 миллиона долларов, выявить наркотик помог рентген-сканер на армейском КПП.
"Стоимость изъятого груза имеет ориентировочную рыночную цену в размере 24 531 924 доллара США, что нанесет существенный ущерб деятельности преступных групп", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации министерства, 8 марта фура с нелегальным грузом направлялась из Кулиакана в северо-западном штате Синалоа в Тихуану (штат Южная Нижняя Калифорния).
Установленный на стратегическом контрольном посту Куэробаби гамма-сканер выявил аномалии в грузе автомобиля, после чего в ходе досмотра были изъяты 2299 мешков травы с характеристиками марихуаны приблизительной массой 15 409,5 килограмма.
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Инспекция транспортных средств проводится в рамках Национального плана мира и безопасности 2018-2024 годов и является частью национальной стратегии по борьбе с зависимостями "Вместе за мир".
Крупнейшая за последние годы партия марихуаны была также изъята властями в Тихуане - в мае 2014 года правоохранительные органы арестовали нелегальный груз массой 40 тонн.
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Нижняя Калифорния (Мексика)КулиаканМексикаПроисшествияВ мире
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