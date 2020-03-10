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2020-03-10T07:53+0300
https://ria.ru/20200310/1568361830.html
Источник сообщил дату голосования в СБ ООН по соглашению США и талибов
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РИА Новости

Источник сообщил дату голосования в СБ ООН по соглашению США и талибов

07:53 10.03.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 10 мар – РИА Новости. Голосование в Совбезе ООН по резолюции, поддерживающей договоренности между США и "Талибаном", пройдет во вторник, сообщили РИА Новости источники в СБ.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
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"Голосование ожидается во вторник в 16:00 (23:00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Второй источник эту информацию подтвердил.
Согласно проекту резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, "Совет Безопасности приветствует значимые шаги в направлении прекращения войны", начала внутриафганских переговоров, которые стали возможными благодаря Совместной декларации США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашению США и "Талибана".
Как отмечается в тексте, СБ ООН призывает правительство Афганистана и движение "Талибан" в знак доброй воли осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установлению прочного мира. В том числе речь идет о снижении уровня насилия, а также освобождении заключенных.
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Совет Безопасности призывает все государства оказывать всестороннюю поддержку успешным переговорам по всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое положит конец войне, сказано в тексте.
Совбез выражает готовность с началом межафганских переговоров начать пересмотр статуса физических лиц, групп, предприятий, юридических лиц, включенных в список, составленный согласно резолюции 1988 СБ ООН. В этот санкционный список входят физические, юридические лица, а также предприятия и группы, связанные с движением "Талибан".
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Совет Безопасности ООНАфганистанТалибанСШАВ мире
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