Источник сообщил дату голосования в СБ ООН по соглашению США и талибов

ООН, 10 мар – РИА Новости. Голосование в Голосование в Совбезе ООН по резолюции, поддерживающей договоренности между США и "Талибаном", пройдет во вторник, сообщили РИА Новости источники в СБ.

Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.

"Голосование ожидается во вторник в 16:00 (23:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Второй источник эту информацию подтвердил.

Согласно проекту резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, "Совет Безопасности приветствует значимые шаги в направлении прекращения войны", начала внутриафганских переговоров, которые стали возможными благодаря Совместной декларации США и Исламской Республики Афганистан , а также соглашению США и " Талибана ".

Как отмечается в тексте, СБ ООН призывает правительство Афганистана и движение "Талибан" в знак доброй воли осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установлению прочного мира. В том числе речь идет о снижении уровня насилия, а также освобождении заключенных.

Совет Безопасности призывает все государства оказывать всестороннюю поддержку успешным переговорам по всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое положит конец войне, сказано в тексте.