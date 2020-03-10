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2020-03-10T07:45+0300
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В США суд заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР
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РИА Новости

В США суд заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

07:45 10.03.2020
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© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Eric E Johnson
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США постановил, что Иран отвечает за "удержание в заложниках и пытки" бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, говорится в решении федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.
Судья заявил в 25-страничном решении, что удовлетворит иск родственников Левинсона за отсутствием действий со стороны ответчика — Ирана, который не прислал представителей в суд. Родственники требовали до 1,5 миллиарда долларов компенсации, но судья не касался вопроса о конкретной сумме в документе, обнародованном в понедельник.
"Никто не знает судьбу Левинсона. Если он жив, то его удерживают в заложниках дольше всех в американской истории", - заявил судья. По его словам, за это "однозначно" отвечает Иран.
Судья также описал моральные страдания родственников Левинсона, включая его семерых детей.
Левинсон, бывший сотрудник ФБР, исчез в 2007 году при поездке в Иран. Агентство Ассошиэйтед Пресс провело собственное расследование и пришло к выводу, что Левинсон работал в Иране на ЦРУ. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не задерживали Левинсона, и отрицали причастность к его исчезновению.
Белый дом. Архивное фото
19 января 2016, 22:10
США полагают, что американца Роберта Левинсона нет в ИранеРанее американский гражданин Роберт Левинсон работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения.
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ФБРРоберт ЛевинсонВашингтон (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Сколько же миллиардов США уже задолжали странам за похищение граждан других стран по всему миру?
10 марта, 07:52
PCProstoy Chitatel
1000000
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