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В Хабаровске отпустили после карантина более 30 граждан КНР
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РИА Новости

В Хабаровске отпустили после карантина более 30 граждан КНР

07:42 10.03.2020 (обновлено: 07:43 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Более 30 граждан КНР, прибывших на работы в Хабаровский край и помещенных на карантин в связи с предотвращением распространения коронавируса, отпущены из карантинного пункта после завершения наблюдения, сообщила РИА Новости главный специалист-инфекционист Минздрава России в ДФО Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что 18 февраля в Хабаровск через Москву прибыла группа граждан КНР для работы на предприятии в Солнечном районе Хабаровского края. Их поместили под наблюдение в специальный карантинный пункт.
"Более 30 граждан Китая, которые находились на карантине, отпущены после завершения всех необходимых процедур наблюдения. Они все здоровы, анализы на вирус у них отрицательные", - сказала Кузнецова.
Она отметила, что в настоящее время в карантинных пунктах в Хабаровском крае людей под наблюдением нет. Россияне, которые возвращаются из Кореи, Италии и стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрирована заболеваемость коронавирусом, находятся под наблюдением дома.
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"Случаев заболевания этой инфекцией в Хабаровском крае нет", - уточнила собеседница.
В феврале после двухнедельного карантина была отпущена из карантинного пункта другая группа из 22 граждан КНР. Они также оказались здоровы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КитайХабаровскХабаровский крайОбщество
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