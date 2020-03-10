Минобороны разместило 27 миллионов записей и фотографий о фронтовиках

Герой, так и не получивший звание Героя В преддверии 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история – о танкисте-асе Колобанове, который во главе своего отряда уничтожил в одном бою 43 фашистских танка.