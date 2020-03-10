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75 лет Великой Победы
2020-03-10T10:24+0300
https://ria.ru/20200310/1568361547.html
Минобороны разместило 27 миллионов записей и фотографий о фронтовиках
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РИА Новости

Минобороны разместило 27 миллионов записей и фотографий о фронтовиках

07:39 10.03.2020 (обновлено: 10:24 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ГребневСоветские солдаты высаживаются на западный берег реки Одер. 1-й Белорусский фронт
Советские солдаты высаживаются на западный берег реки Одер. 1-й Белорусский фронт
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Советские солдаты высаживаются на западный берег реки Одер. 1-й Белорусский фронт. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На сайте Минобороны России опубликована информация о количестве загруженных материалов в базу записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны, сейчас их число превышает 27 миллионов, заявили во вторник журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В рамках мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны загружено более 27 миллионов записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства и обновляется в режиме реального времени.
"Принять участие в специальном проекте может любой желающий. Чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт "Дорога памяти", — отмечается в сообщении.
Проект Минобороны "Дорога памяти" — это общедоступная единая база данных, которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.
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Герой, так и не получивший звание ГерояВ преддверии 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история – о танкисте-асе Колобанове, который во главе своего отряда уничтожил в одном бою 43 фашистских танка.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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