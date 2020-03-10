В Казахстане прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

НУР-СУЛТАН, 10 мар - РИА Новости. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показала свою эффективность, 18 марта пройдет техническая комиссия, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
"Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие", - сказал Ногаев журналистам.
Он отметил, что "договоренность всегда шла на пользу". "Время покажет, какие дальнейшие действия будут от членов ОПЕК и ОПЕК+", - заявил Ногаев журналистам.
По его словам, на технической комиссии, запланированной на 18 марта, Казахстан будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики. "Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления - это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения", - добавил министр.