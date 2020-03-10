В Казахстане прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

"Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие", - сказал Ногаев журналистам.