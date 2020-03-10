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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T08:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568361339.html
В Казахстане прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/155205/20/1552052073_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_256fb2f07144c16891987c88f5e91214.jpg
РИА Новости

В Казахстане прокомментировали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

07:31 10.03.2020 (обновлено: 08:19 10.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДворец мира и согласия в Нур-Султане
Дворец мира и согласия в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 10 мар - РИА Новости. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показала свою эффективность, 18 марта пройдет техническая комиссия, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
"Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие", - сказал Ногаев журналистам.
Он отметил, что "договоренность всегда шла на пользу". "Время покажет, какие дальнейшие действия будут от членов ОПЕК и ОПЕК+", - заявил Ногаев журналистам.
По его словам, на технической комиссии, запланированной на 18 марта, Казахстан будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики. "Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления - это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения", - добавил министр.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕККазахстанЭкономика
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