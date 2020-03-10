В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса

"Сообщения ряда соцсетей о том, что в краевом центре при участии сил Росгвардии задержан возможный носитель инфекции, названы выдумкой. По данным ведомства, в начале марта во Владивосток вернулась из Италии семейная пара, но они не помещены на карантин, поскольку не находились в контакте с носителями данной инфекции", - говорится в сообщении.