В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Приморья опровергло информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщает правительство Приморья.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом вируса, 724 человека уже выздоровели, 463 – погибли. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100.
"Сообщения ряда соцсетей о том, что в краевом центре при участии сил Росгвардии задержан возможный носитель инфекции, названы выдумкой. По данным ведомства, в начале марта во Владивосток вернулась из Италии семейная пара, но они не помещены на карантин, поскольку не находились в контакте с носителями данной инфекции", - говорится в сообщении.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что из Москвы передали информацию о возвращении жителей Владивостока из Италии. "Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, согласно инструкции, провели необходимый санитарно-карантинный контроль: взяты мазки на исследование и выдано постановление о самоизоляции", – сообщила она.
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Пассажиры, прилетающие во Владивосток из стран, где бушует инфекция, обязаны находиться в режиме изоляции определенное количество дней под медицинским наблюдением, в том числе не посещать работу и другие общественные места. "Нарушение данного постановления влечет за собой наложение административного штрафа", - отмечают власти.
В пунктах пропуска Приморья досмотрено более 183 тысяч человек, 85 граждан проверены на наличие коронавирусной инфекции, результат отрицательный.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.