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Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку
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РИА Новости

Вильфанд посоветовал жителям центра России, когда сажать картошку

07:25 10.03.2020 (обновлено: 07:28 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алекс Аминев / Перейти в фотобанкРаботы в огороде на приусадебном участке
Работы в огороде на приусадебном участке
© РИА Новости / Алекс Аминев
Перейти в фотобанк
Работы в огороде на приусадебном участке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Теплая зима и начало весны не делают территорию центральной России субтропиками, традиционные сроки посадки картошки лучше не менять, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Были очень теплые марты в умеренных широтах, в европейской России. Например, в 2017 году был очень теплый март. И тем не менее, начиная с 10 апреля — холодная погода, а на 9 мая устанавливался временный снежный покров. Температура 9 мая не превышала 5 градусов. Не нужно считать, что мы в субтропиках живем, и сажать картошку", — отметил он.
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"Лучше сажать картошку в конце первой декады мая. Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку. Для Нечерноземья это верно", — сказал Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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