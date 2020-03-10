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2020-03-10T07:18+0300
https://ria.ru/20200310/1568361071.html
Процесс Никулина в США открылся отбором присяжных
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РИА Новости

Процесс Никулина в США открылся отбором присяжных

07:18 10.03.2020
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© РИА НовостиЕвгений Никулин
Евгений Никулин
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс по делу российского гражданина Евгения Никулина открылся в понедельник в Сан-Франциско с отбора присяжных, причем судья обращал повышенное внимание на безопасность в связи со вспышкой коронавируса в Калифорнии, сообщил РИА Новости адвокат Никулина Аркадий Бух.
Никулина обвиняют в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры, совершенные в 2012 году. Обвинение предъявлено по девяти пунктам, некоторые из которых предусматривают срок заключения до 10 лет.
"Выбрали жюри присяжных. Неплохое жюри выбрали... Судья строгий. Там же инфекционист прямо в зале. Очень жесткий скрининг на наличие коронавируса. Несколько человек выкинули из зала потому, что они там шмыгали носом, сморкались. (Все) очень на взводе из-за этого коронавируса", - сказал Бух.
"Судья очень серьезно был сконцентрирован на короновирусе, чтобы все поверхности были чистые, (если) не дай бог кто-то чихнет, кто-то кашлянет, - выгоняли из зала суда", - сказал Бух.
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По его словам, трудно сказать, пройдет ли весь процесс, как запланировано, в течение марта.
"Пока судья объявил, что все идет как запланировано, а мы в реальности посмотрим, что будет", - сказал адвокат.
По его словам, обвинение предлагало Никулину признать вину, причем предложения по возможному наказанию были "очень хорошие".
"До суда присяжных давали неплохие предложения, которые я не могу разглашать. Но если клиент говорит, что он не виноват, я не могу клиента заставить говорить, что он виноват", - подчеркнул адвокат.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.
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Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры LinkedIn, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.
Еще один пункт касается взлома сайта Dropbox. Прокуроры намерены доказать, что Никулин украл данные пользователей сайта, который предоставляет "облачный" сервис по хранению файлов.
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Пункты 5-9 касаются кибервторжения в социальную сеть Formspring. Предполагается, что Никулину удалось не только украсть, но и продать данные пользователей Formspring. Утверждается, что Никулин украл данные до 30 миллионов пользователей. Прокуроры заявляют также, что Никулин вступил в сговор с Алексеем Беланом и Никитой Кислициным, чтобы продать данные о пользователях. Против Кислицина завели дело в США еще в 2014 году, но обвинительное заключение было рассекречено только непосредственно перед процессом. Российская компания Group-IB, топ-менеджером которой стал с тех пор Кислицин, считает обвинения в его адрес необоснованными. Против Белана выдвинуты обвинения в киберпреступлениях в штатах Невада и Калифорния, власти США объявили его в розыск в 2017 году.
Еще одним сообщником Никулина прокуроры называют украинского гражданина Александра Еременко, которого судят в штате Нью-Джерси за кражу пресс-релизов агентств финансовой информации. На компьютере Еременко нашли украденные данные о пользователях LinkedIn, говорит обвинение. К делу приложены видео, где Еременко, Кислицин и другие обсуждают возможность открытия интернет-кафе на встрече в Москве.
Никулин обвинения не признает и заявляет о своей невиновности.
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