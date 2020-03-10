КНДР провела очередные учения дальнобойной артиллерии

"Очередные учения по нанесению огневого удара проведены в целях проверки способности фронтовых дальнобойных артиллерийских частей к внезапному военному контрудару", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение результатом учений и высоко похвалил за полную операционную и мобилизационную готовность фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений", дополняет агентство.

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Лидер КНДР отметил, что необходимо и дальше усиливать подготовку артиллеристов и что "мощь артиллерии есть мощь армии КНДР".