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2020-03-10T07:16+0300
https://ria.ru/20200310/1568361028.html
КНДР провела очередные учения дальнобойной артиллерии
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РИА Новости

КНДР провела очередные учения дальнобойной артиллерии

07:16 10.03.2020
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© REUTERS / KCNAЗапуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее
Запуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее
© REUTERS / KCNA
Запуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник на месте руководил учениями дальнобойной артиллерии Корейской Народной Армии, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР утром в понедельник провела пуск ракет малой дальности нескольких видов в сторону Японского моря из района аэродрома Сондок в провинции Хамгён-Намдо. Военные РК предположили, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля и 2 марта объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 200 километров, высота около 50 километров.
"Очередные учения по нанесению огневого удара проведены в целях проверки способности фронтовых дальнобойных артиллерийских частей к внезапному военному контрудару", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение результатом учений и высоко похвалил за полную операционную и мобилизационную готовность фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений", дополняет агентство.
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Лидер КНДР отметил, что необходимо и дальше усиливать подготовку артиллеристов и что "мощь артиллерии есть мощь армии КНДР".
КНДР провела первый пуск ракет в 2020 году 2 марта из региона недалеко от порта Вонсан. Дальность полета ракет составила около 240 километров, высота около 35 километров. Позже Северная Корея заявила, что пуски прошли в ходе учений дальнобойной артиллерии в продолжение объединенных военных учений 28 февраля.
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Северная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
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