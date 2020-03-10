Вильфанд пообещал "фантастические изменения" погоды на Таймыре

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Резкие потепления и похолодания ожидают Таймыр, колебания температуры составят около 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"А на Таймыре будут фантастические изменения. На Таймыре было минус 4-8 градусов в субботу, а во вторник максимальные значения там будут минус 20-24, а минимальные около минус 32. Такие резкие изменения, а к субботе опять будет минус 4-7 градусов", — сказал Вильфанд.
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