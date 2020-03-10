Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно", – пояснил он.
"Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час", — уточнил замглавы Роструда.
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