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2020-03-10T07:22+0300
https://ria.ru/20200310/1568360969.html
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
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РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

07:12 10.03.2020 (обновлено: 07:22 10.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Отдыхающие в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно", – пояснил он.

"Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час", — уточнил замглавы Роструда.
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75 лет Великой ПобедыИван ШкловецДень весны и труда в России и миреДень ПобедыФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
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