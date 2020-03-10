Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

"В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно", – пояснил он.