В США число заразившихся коронавирусом превысило 700 человек

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 700, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, зарегистрировано 709 случаев, 22 человека умерли.
Телеканал CNN, суммируя данные местных властей, властей штатов и федеральных санитарных властей, дает цифру в 717 человек и 26 погибших.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Ранее в понедельник сообщалось, что число заболевших в США превысило 600. При этом власти лишь ограниченно применяют тестирование на коронавирус, так что с распространением анализов число заболевших может увеличиться.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.