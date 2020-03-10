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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T06:59+0300
https://ria.ru/20200310/1568360828.html
США будут противостоять попыткам "манипулировать нефтяными рынками"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_21b971c37032ddc12cbdaee8ddb867e6.jpg
РИА Новости

США будут противостоять попыткам "манипулировать нефтяными рынками"

06:59 10.03.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США будут противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств "манипулировать нефтяными рынками", заявила представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс.
"Администрация Трампа внимательно следит за воздействием на мировые нефтяные рынки коронавируса (COVID-19) и прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+. Попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками подчеркивают значимость США как надежного поставщика энергии для партнеров и союзников по всему миру. Соединенные Штаты, как крупнейший в мире производитель нефти и газа, могут и будут противостоять этой нестабильности", - говорится в заявлении минэнерго.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта.
Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день - 7,79%. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.
Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьDow JonesМинистерство энергетики СШАОПЕКСаудовская АравияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
США не у дел оказалось, им сейчас тяжело )) Самолюбие сверхдержавы пострадало )))
10 марта, 07:15
Gloomy Humorist
1110000
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