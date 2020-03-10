США будут противостоять попыткам "манипулировать нефтяными рынками"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США будут противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств "манипулировать нефтяными рынками", заявила представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс.
"Администрация Трампа внимательно следит за воздействием на мировые нефтяные рынки коронавируса (COVID-19) и прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+. Попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками подчеркивают значимость США как надежного поставщика энергии для партнеров и союзников по всему миру. Соединенные Штаты, как крупнейший в мире производитель нефти и газа, могут и будут противостоять этой нестабильности", - говорится в заявлении минэнерго.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта.
Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день - 7,79%. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.
Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.