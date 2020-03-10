В Монголии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

По данным Монцамэ, в связи с первым случаем COVID-19 в стране государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии во вторник утром созвала экстренное заседание.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Уточняется, что в настоящее время заразившийся находится на карантине в аймаке Дорноговь. При этом два гражданина Монголии, которые с ним контактировали, "пренебрегли советами специалистов" и покинули Дорноговь. Как отметили в ГЧК, они будут привлечены к ответственности за нарушение правил карантина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.