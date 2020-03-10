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В Монголии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Монголии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

06:56 10.03.2020 (обновлено: 09:12 10.03.2020)
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© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Монголии, заболевший - гражданин Франции, сообщило монгольское агентство Монцамэ.
По данным Монцамэ, в связи с первым случаем COVID-19 в стране государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии во вторник утром созвала экстренное заседание.
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Уточняется, что в настоящее время заразившийся находится на карантине в аймаке Дорноговь. При этом два гражданина Монголии, которые с ним контактировали, "пренебрегли советами специалистов" и покинули Дорноговь. Как отметили в ГЧК, они будут привлечены к ответственности за нарушение правил карантина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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