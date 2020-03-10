В Монголии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что в настоящее время заразившийся находится на карантине в аймаке Дорноговь. При этом два гражданина Монголии, которые с ним контактировали, "пренебрегли советами специалистов" и покинули Дорноговь. Как отметили в ГЧК, они будут привлечены к ответственности за нарушение правил карантина.