В Китае число жертв обрушения отеля достигло 20 человек

"По состоянию на 9.00 (4.00 мск), из-под завалов удалось вытащить 61 человека, из них 20 человек погибли, 41 получил травмы, еще 10 человек по-прежнему остаются под завалами", — заявил Шан Юн на пресс-конференции.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в прошлую субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.