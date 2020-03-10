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В Китае число жертв обрушения отеля достигло 20 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв обрушения отеля достигло 20 человек

06:53 10.03.2020 (обновлено: 09:13 10.03.2020)
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© REUTERS / cnsphotoСпасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
© REUTERS / cnsphoto
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. Число жертв обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь увеличилось до 20 человек, более 40 пострадали, десять по-прежнему находятся под завалами, сообщил во вторник замглавы управления по чрезвычайным ситуациям КНР Шан Юн.

"По состоянию на 9.00 (4.00 мск), из-под завалов удалось вытащить 61 человека, из них 20 человек погибли, 41 получил травмы, еще 10 человек по-прежнему остаются под завалами", — заявил Шан Юн на пресс-конференции.

Поисково-спасательные работы продолжаются.
Здание отеля Xinjia Express обрушилось в прошлую субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.
После начала эпидемии коронавируса отель использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусом COVID-19.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.
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