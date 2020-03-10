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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T06:45+0300
https://ria.ru/20200310/1568360707.html
Британские эксперты оценили влияние коронавируса на рынок нефти
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010683_0:187:3072:1915_1036x0_80_0_0_5c7bad8e99400e35dac96790b6fb1e81.jpg
РИА Новости

Британские эксперты оценили влияние коронавируса на рынок нефти

06:45 10.03.2020
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© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкНефтяная компания "Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Нефтяная компания Роснефть приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. "Ценовая война" на рынке нефти после распада сделки ОПЕК+ осложняется вспышкой коронавируса в мире, участникам нефтяной отрасли в условиях цен на нефть ниже 40 долларов за баррель предстоит серьезная реструктуризация бизнеса, такое мнение высказали эксперты аналитической компании Wood Mackenzie из Великобритании в связи с обвалом цен на нефть и мировых рынков.
Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
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По словам старшего вице-президента Wood Mackenzie Тома Эллакотта, это не первая война на рынке нефти, последнюю участники рынка наблюдали в 2015-2016 годах, когда участники картеля не могли договориться о квоте на добычу.
"Это не первая ценовая война. Но сейчас спрос на нефть ослаблен из-за вспышки коронавируса, подавляющего рост мировой экономики", - отметил он в комментарии, направленном РИА Новости.
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По мнению эксперта, обвал цен может стать причиной "новой фазы глубокой реструктуризации отрасли", который будет похож на изменения, которые проходила индустрия в конце 1990-х годов.
Впрочем, после последнего обвала цен в 2015 году финансовое положение нефтяных компаний выглядит гораздо лучше, а сами компании – более подготовленными, отметил Эллакотт.
"По нашим оценкам, многим компаниям, чтобы достичь уровня безубыточности в 2020 году, необходима средняя цена на нефть марки Brent в размере 53 долларов за баррель", - добавил эксперт.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЦены на нефтьВеликобританияBrentЭкономика
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