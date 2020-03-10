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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T09:01+0300
https://ria.ru/20200310/1568360601.html
Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568341232_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_07635d606e0b7312829123ee793a6a9b.jpg
РИА Новости

Курс рубля продолжает колебаться на рынке Forex

06:28 10.03.2020 (обновлено: 09:01 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Курс рубля колеблется на рынке Forex, по-прежнему показывая отрицательную динамику к доллару и евро на фоне обвала нефтяных котировок.
По состоянию на 06:00 мск доллар стоил 74,21 рубля, евро — 84,63 рубля.
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
05:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля, опускаясь, по данным на 18:01 мск понедельника, до 84,3 рубля за евро и 73,8 рубля за доллар.
Нефтяные котировки обвалились ночью в понедельник более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+, по сути, распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на сырье.
Оператор по добыче нефти
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Цена нефти Brent растет более чем на 6%
Главными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется Банк России при определении официальных курсов валют. Однако в минувший понедельник на Мосбирже был выходной, и торги начнутся только в 10:00 вторника. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.
Поздним вечером в понедельник Московская биржа повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара до 76,3951 рубля и евро — до 87,3131 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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Такое ощущение, что истерию по поводу нефти и коронавируса специально нагнетают некоторые должностные лица (международных организаций в т.ч.) и СМИ. Интересно, кто и сколько им приплачивает?
10 марта, 06:33
ЛКЛысый Кучерявый
1610005
все эти новости должны сопровождаться в музыкальном сопровождении под "Владимир Путин - молодец!"
10 марта, 07:44
Александр Боровских
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