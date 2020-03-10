Синоптики предупредили, что весна пришла еще не окончательно

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. К концу недели в регионах Центральной России ожидается резкое понижение температуры. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
"В атмосфере все еще не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно", — уточнила она.
По словам Паршиной, температура начнет падать со среды: днем 6-11 выше нуля, в четверг и пятницу — до плюс четырех-девяти, в субботу ночью возможны слабые заморозки, днем плюс два-семь градусов.
В Москве в ближайшие двое суток днем будет плюс восемь-десять и дождливо. В четверг — шесть-восемь градусов, возможен дождь. В пятницу — четыре-девять, ночью в субботу столбики термометров опустятся до минус двух, днем — до плюс двух-семи градусов. В воскресенье ночью ожидается минус один-шесть, днем не выше плюс четырех градусов. Ночью может пройти небольшой снег.
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Теплая погода порадует жителей юга европейской территории страны. Синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла. На юге Ростовской области плюс 22 градуса. В Краснодарском крае и на черноморском побережье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Крыму 13-18 градусов тепла, ветрено.
На севере России будет идти снег, ожидается метель. Во вторник в Мурманской области прогнозируется мокрый снег, на дорогах сильная гололедица и очень ветрено. В Ненецком округе пойдет мокрый снег, возможна метель, гололед.