Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

АЛМА-АТА, 10 мар – РИА Новости. Национальный банк Национальный банк Казахстана на фоне возросших рисков для стабильности финансовой системы из-за обвала на мировых нефтяных рынках принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12%, сообщил глава ведомства Ерболат Досаев

В понедельник правительство и Национальный банк в совместном обращении заявили, что обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий от ситуации на мировых рынках и обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики. Нацбанк заявил о готовности в случае необходимости повысить базовую ставку и провести валютные интервенции для стабилизации валютного рынка.

"На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентного пункта", - сказал он на заседании правительства во вторник.

По его словам, "повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние цены и уровень долларизации".

Досаев подчеркнул, что Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. "Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы", - добавил он.