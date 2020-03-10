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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T06:30+0300
https://ria.ru/20200310/1568360533.html
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%
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РИА Новости

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

06:25 10.03.2020 (обновлено: 06:30 10.03.2020)
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© Sputnik / Болат Шайхинов Банкноты 500 тенге
Банкноты 500 тенге
© Sputnik / Болат Шайхинов
Банкноты 500 тенге. Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 мар – РИА Новости. Национальный банк Казахстана на фоне возросших рисков для стабильности финансовой системы из-за обвала на мировых нефтяных рынках принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12%, сообщил глава ведомства Ерболат Досаев.
В понедельник правительство и Национальный банк в совместном обращении заявили, что обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий от ситуации на мировых рынках и обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики. Нацбанк заявил о готовности в случае необходимости повысить базовую ставку и провести валютные интервенции для стабилизации валютного рынка.
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"На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентного пункта", - сказал он на заседании правительства во вторник.
По его словам, "повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние цены и уровень долларизации".
Досаев подчеркнул, что Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. "Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы", - добавил он.
По его словам, Национальный банк Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках и готов в случае необходимости принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке страны.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЕрболат ДосаевНациональный банк КазахстанаКазахстанЭкономика
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