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2020-03-10T07:34+0300
https://ria.ru/20200310/1568360496.html
ФСО представит в 2021 году уникальный музей автомобилей первых лиц
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РИА Новости

ФСО представит в 2021 году уникальный музей автомобилей первых лиц

06:17 10.03.2020 (обновлено: 07:34 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль ГАЗ-13 "Чайка"
Автомобиль ГАЗ-13 Чайка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Автомобиль ГАЗ-13 "Чайка". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Аналогов музею-выставке Гаража особого назначения ФСО России, который должен появиться в 2021 году на ВДНХ в Москве, не будет нигде в мире, там представят автомобили первых лиц государства, заявил во вторник в интервью РИА Новости директор музейно-выставочного центра автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов.
Он напомнил, что в начале 2021 года ФСО планирует открыть на ВДНХ постоянно действующий музейный центр, где будут представлены автомобили Гаража особого назначения. По словам Паронджанова, в постоянную экспозицию войдут автомобили руководителей страны разных времен: от императорского гаража Николая II и до наших дней.
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"Это все машины первых лиц. Такого музея нет нигде в мире. Существуют автомобильные музеи, где представлена такая сборная солянка. Также есть музеи марок. А у нас автомобили первых лиц. Эти же машины можно было встретить только в кортеже на улице", — рассказал он.

Паронджанов отметил, что музей Гаража особого назначения даст людям возможность узнать технологические новшества. "Ведь каждая из этих машин — революция своей эпохи", — заключил он, добавив, что в музее будет отдельная экспозиция, где будет представлена линейка автомобилей Aurus.
Полную версию интервью с директором музейно-выставочного центра автомотоклуба ФСО России читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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КультураФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)ВДНХАвтоМосква
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