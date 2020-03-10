ФСО представит в 2021 году уникальный музей автомобилей первых лиц

"Это все машины первых лиц. Такого музея нет нигде в мире. Существуют автомобильные музеи, где представлена такая сборная солянка. Также есть музеи марок. А у нас автомобили первых лиц. Эти же машины можно было встретить только в кортеже на улице", — рассказал он.