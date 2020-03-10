В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

ЯКУТСК, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после усыпления собак и кошек из-за вируса бешенства в пункте передержки животных в городе Якутске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Утром 9 марта пользователи соцсетей распространили информацию о том, что зоозащитники обнаружили на территории пункта передержки животных (ППЖ) в Якутске около 100 трупов умерщвленных собак. Информацию подтвердили в городском фонде защиты животных "Белый Бим", рассказав на странице в Instagram о том, что "в ППЖ трупы животных, помещение пустое". Мэр Якутска опровергла свою причастность к инциденту, сообщив, что не принимала никаких решений и не давала никаких указаний. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура города Якутска организовала проверку по сообщениям средств массовой информации об умерщвлении животных на территории пункта передержки", - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного законодательства, законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
По официальной информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в ППЖ размещены два контейнера. В одном контейнере находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором - 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством, доступ к которому в соответствии с требованиями СНИП закрыт. При этом в ведомстве отметили, что распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.
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