В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

По официальной информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в ППЖ размещены два контейнера. В одном контейнере находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором - 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством, доступ к которому в соответствии с требованиями СНИП закрыт. При этом в ведомстве отметили, что распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.