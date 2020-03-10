Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор в среду открывает всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.
Специалисты территориальных органов ведомства и Единого консультационного центра будут отвечать на вопросы граждан о правах потребителей, а также помогать составлять претензии и исковые заявления в суд.
Отмечается, что открытие горячей линии приурочено ко Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В этом году день пройдет под девизом "Рациональный потребитель". Во всех регионах России запланировано проведение лекций и семинаров потребительской грамотности для учащихся, а также тематических конференций и "круглых столов". Образовательные мероприятия проведут специалисты Роспотребнадзора.
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