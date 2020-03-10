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https://ria.ru/20200310/1568360398.html
Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей
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РИА Новости

Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей

05:57 10.03.2020 (обновлено: 06:18 10.03.2020)
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© Flickr / Steven LilleyТрубка стационарного телефона
Трубка стационарного телефона
© Flickr / Steven Lilley
Трубка стационарного телефона . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор в среду открывает всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.
Специалисты территориальных органов ведомства и Единого консультационного центра будут отвечать на вопросы граждан о правах потребителей, а также помогать составлять претензии и исковые заявления в суд.
Отмечается, что открытие горячей линии приурочено ко Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В этом году день пройдет под девизом "Рациональный потребитель". Во всех регионах России запланировано проведение лекций и семинаров потребительской грамотности для учащихся, а также тематических конференций и "круглых столов". Образовательные мероприятия проведут специалисты Роспотребнадзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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