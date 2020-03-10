Центризбирком соберет экспертов в новом формате

"К участию приглашены все специалисты, готовые внести свой вклад в организацию и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ЦИК, консультативная площадка - современный формат взаимодействия Центризбиркома с научно-экспертным сообществом.

"Мы планируем привлекать экспертов для решения актуальных задач избирательного процесса, понимая необходимость продуктивного и конструктивного диалога с экспертами по вопросам, относящимся к компетенции ЦИК России", - поясняется в сообщении на сайте.