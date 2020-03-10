Центризбирком соберет экспертов в новом формате

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая консультативная площадка при ЦИК России начнет работу 10 марта, принять участие Центризбирком пригласил всех желающих экспертов, следует из сообщения на сайте ЦИК.
Ранее Центризбирком принял решение распустить существовавший ранее при нем научно-экспертный совет (НЭС). Отмечается, что основной темой для обсуждения в новом формате станет порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию.
"К участию приглашены все специалисты, готовые внести свой вклад в организацию и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ЦИК, консультативная площадка - современный формат взаимодействия Центризбиркома с научно-экспертным сообществом.
"Мы планируем привлекать экспертов для решения актуальных задач избирательного процесса, понимая необходимость продуктивного и конструктивного диалога с экспертами по вопросам, относящимся к компетенции ЦИК России", - поясняется в сообщении на сайте.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов пообещал выступить в ЦИК и представить аргументы о готовности Москвы к проведению электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
На заседании НЭС в конце февраля председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости переформатировать работу с экспертами, поскольку выстроить эффективное взаимодействие в рамках совета не удалось: заседания приходилось переносить из-за занятости экспертов, все 77 членов НЭС периодически не являлись на заседания, а многие из пришедших покидали зал до их окончания.