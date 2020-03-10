В штате Вашингтон зафиксировали еще три смерти от коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Еще три смерти от нового коронавируса зафиксированы в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США, общее число погибших в штате составило 22, сообщило управление штата по здравоохранению.
Все три случая отмечены в округе Кинг, в который входит город Сиэтл. В этом округе всего погибли от коронавируса 20 человек, из них 19 — в одном доме престарелых.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Таким образом, число погибших в США составило на настоящий момент 25 человек, заболели более 600, из них более 160 — в штате Вашингтон.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.