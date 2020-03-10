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В штате Вашингтон зафиксировали еще три смерти от коронавируса
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РИА Новости

В штате Вашингтон зафиксировали еще три смерти от коронавируса

05:31 10.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Еще три смерти от нового коронавируса зафиксированы в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США, общее число погибших в штате составило 22, сообщило управление штата по здравоохранению.
Все три случая отмечены в округе Кинг, в который входит город Сиэтл. В этом округе всего погибли от коронавируса 20 человек, из них 19 — в одном доме престарелых.
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Таким образом, число погибших в США составило на настоящий момент 25 человек, заболели более 600, из них более 160 — в штате Вашингтон.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВашингтон (штат)СШАВ мире
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