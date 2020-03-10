Трамп не сдавал анализ на коронавирус, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
"Президент не проходил тестирование на COVID-19, потому что у него не было долговременных контактов с каким-либо из подтвержденных пациентов с COVID-19, и никаких симптомов у него тоже нет. Президент Трамп по-прежнему отлично себя чувствует, и его врач внимательно за ним следит", - сообщила Гришэм.
Ранее сообщалось, что не менее двух конгрессменов, контактировавших с Трампом, также были в контакте с человеком, заразившимся коронавирусом, и по этой причине отправились на несколько дней в добровольный карантин.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.