Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T05:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568360168.html
В Панаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157096_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_026aeceb0696982258284003b7069e0a.jpg
РИА Новости

В Панаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

05:19 10.03.2020
268
© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Панаме, сообщил президент республики Лаурентино Кортисо Коэн.
"После применения всех протоколов ВОЗ мы можем подтвердить первый случай COVID-19 в нашей стране... Мы обнаружили его рано, в связи с чем можем сохранять спокойствие", - написал президент в Twitter.
Глава министерства здравоохранения страны Росарио Тернер сообщила в ходе пресс-конференции, что речь идет о 40-летней женщине, которая ранее была в Испании. Отмечается, что она в стабильном состоянии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
05:04
В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса
010010
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПанамаИспанияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
В штате Вашингтон зафиксировали еще три смерти от коронавируса
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Буркина-Фасо выявили первые два случая заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп не сдавал анализ на коронавирус, сообщили в Белом доме
Люди в защитных масках идут по улице
В Ливане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
В Монголии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7500 человек
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 человек
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
В США число заразившихся коронавирусом превысило 700 человек
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Число случаев коронавируса в Венгрии увеличилось до 12
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса
Мадонна
В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
В США коронавирус подтвердили еще у 30 пациентов из дома престарелых
Круизное судно Grand Princess в Сан-Франциско
Пассажиров с Grand Princess будут высаживать в США два дня
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Сандерс раскритиковал подход американской администрации к коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03"Единая Россия" поддержит поправку об обнулении президентских сроков
14:02Крашенинников оценил предложение о досрочных выборах в ГД
13:58Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнулить президентские сроки
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
Лента новостейМолния