В Панаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Панаме, сообщил президент республики Лаурентино Кортисо Коэн.
"После применения всех протоколов ВОЗ мы можем подтвердить первый случай COVID-19 в нашей стране... Мы обнаружили его рано, в связи с чем можем сохранять спокойствие", - написал президент в Twitter.
Глава министерства здравоохранения страны Росарио Тернер сообщила в ходе пресс-конференции, что речь идет о 40-летней женщине, которая ранее была в Испании. Отмечается, что она в стабильном состоянии.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.