В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Японии на своем заседании во вторник одобрило проект закона, регулирующего объявление чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса , сообщило агентство Киодо.

Одобренный законопроект регулирует объявление премьер-министром страны чрезвычайного положения, которое может включать в себя такие меры, как рекомендации к самоизоляции граждан, отмена занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, создание в экстренном порядке медицинских учреждений, причем в случае необходимости для этого могут быть использованы земля и здания без согласия владельцев.

Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в парламент в течение вторника, а 13 марта может быть принят парламентом. Закон может быть применен в течение двух лет после вступления в силу.

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в Японии достигло 508 человек, не считая 696 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. Общее число составило 1218 человек. Погибли 16 человек.

Состояние 56 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 346 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.