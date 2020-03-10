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2020-03-10T05:04+0300
https://ria.ru/20200310/1568360104.html
В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса
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РИА Новости

В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса

05:04 10.03.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАвтомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Правительство Японии на своем заседании во вторник одобрило проект закона, регулирующего объявление чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщило агентство Киодо.
Одобренный законопроект регулирует объявление премьер-министром страны чрезвычайного положения, которое может включать в себя такие меры, как рекомендации к самоизоляции граждан, отмена занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, создание в экстренном порядке медицинских учреждений, причем в случае необходимости для этого могут быть использованы земля и здания без согласия владельцев.
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Как ожидается, законопроект поступит на рассмотрение в парламент в течение вторника, а 13 марта может быть принят парламентом. Закон может быть применен в течение двух лет после вступления в силу.
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в Японии достигло 508 человек, не считая 696 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. Общее число составило 1218 человек. Погибли 16 человек.
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Состояние 56 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 346 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
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