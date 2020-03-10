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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T05:32+0300
https://ria.ru/20200310/1568360068.html
Эксперт оценил последствия обвала цен на нефть для России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568345809_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_756e0f9c6b3d4564ceca7f67d85aa781.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил последствия обвала цен на нефть для России

05:01 10.03.2020 (обновлено: 05:32 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена евро к рублю в Москве
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Валютный шок в России, спровоцированный снижением цен на нефть, а также замедлением экономик стран-партнеров и сокращением мирового туризма, будет ощущаться мягче, чем в 2009 и 2014 годах, заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
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Куликов считает, что на текущее падение нефтяных цен в первую очередь повлияла переоценка объемов глобального спроса, но переоценка эта скорее касается перспектив 2020 года, чем долгосрочной перспективы, поэтому после падения к 30 долларам за баррель уже в этом году вероятен рост нефтяных цен обратно к уровням выше базовый цены на нефть (расчетная величина, используемая при формировании бюджета в России, сейчас составляет 42,4 доллара за баррель).
"Российская экономика в 2020 году не только и не столько пострадает от падения нефтяных цен, сколько почувствует замедление экономик стран торговых партнеров и временное сокращение мирового туризма. Сейчас туристические поездки, связанные услуги и потребительские товары составляют 6-8% мирового ВВП. Их сокращение даже на 25-30% - это шок порядка 1,5-2 процентных пункта глобального производства товаров и услуг", - отмечает Куликов.
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По его словам, на данный момент глобальный шок такого масштаба потенциально может сокращать физические объемы экспорта из России на 3-7%, "что в свою очередь приведет (и уже приводит) к шоку валютного курса и работе традиционного механизма в виде сокращения импорта потребительских и инвестиционных товаров".
"По сравнению с 2009 и 2014 годами, в России валютный шок будет ощущаться несколько мягче в связи с демпфирующим механизмом валютных интервенций министерства финансов – они сокращаются при падении нефтяных цен и потенциально переходят в продажу валюты из резервов", - считает Куликов.
Но даже с более мягким валютным шоком, продолжает собеседник агентства, все равно, скорее всего, произойдет сокращение физических объемов потребления и инвестиций. "В оптимистичном сценарии результатом станет лишь техническая рецессия без долгосрочных последствий и околонулевая динамика реального ВВП по итогам года (возможно, слабо отрицательная). В случае возникновения финансового стресса, возможна настоящая, впрочем, тоже краткосрочная, рецессия по модели 2014-2015 годов", - полагает Куликов.
"К смягчению потенциальной рецессии может привести контрциклическая экономическая политика: рост реальных расходов бюджета и опережающие меры Центрального банка по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе", - заключает он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Экономика
Популярные комментарии
Последствия будут такие - поднимут пенсионный возраст и налоги, цены на бензин и коммуналку. Олигархам возместят выпадающие сверх доходы за счет ФНБ.
10 марта, 06:07
ЛКЛысый Кучерявый
700007
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