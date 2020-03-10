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Суд огласит второй приговор экс-замглавы ФСИН Коршунову
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РИА Новости

Суд огласит второй приговор экс-замглавы ФСИН Коршунову

04:46 10.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы.
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник огласит приговор по второму делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова по делу о растрате при поставках автомобильного топлива и сахара для учреждений ФСИН, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"Судебное заседание назначено на 10 марта в 10.30", - сказала собеседница агентства.
Летом прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Олега Коршунова к семи годам лишения колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с госконтрактами на изготовление обуви. Второй фигурант по делу - экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом" Виталий Морусов - получил пять лет и штраф 500 тысяч рублей.
Кроме того, суд постановил взыскать солидарно с Коршунова и Морусова денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу ГУФСИН России по Красноярскому краю - 26 703 990 рублей, ГУФСИН России по Пермскому краю - 176 109 929,50 рублей, УФСИН России по Липецкой области - 60 464 501,60 рублей.
В отношении Коршунова было возбуждено еще несколько уголовных дел.
Олег Коршунов. Архивное фото
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Дело Олега КоршуноваОлег КоршуновЗамоскворецкий суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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