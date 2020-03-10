Суд огласит второй приговор экс-замглавы ФСИН Коршунову

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник огласит приговор по второму делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова по делу о растрате при поставках автомобильного топлива и сахара для учреждений ФСИН, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"Судебное заседание назначено на 10 марта в 10.30", - сказала собеседница агентства.
Летом прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Олега Коршунова к семи годам лишения колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за аферу с госконтрактами на изготовление обуви. Второй фигурант по делу - экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом" Виталий Морусов - получил пять лет и штраф 500 тысяч рублей.
Кроме того, суд постановил взыскать солидарно с Коршунова и Морусова денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу ГУФСИН России по Красноярскому краю - 26 703 990 рублей, ГУФСИН России по Пермскому краю - 176 109 929,50 рублей, УФСИН России по Липецкой области - 60 464 501,60 рублей.
В отношении Коршунова было возбуждено еще несколько уголовных дел.
25 апреля 2018, 15:11Арестованный генерал ФСИН Коршунов не планирует обращаться в ЕСПЧ