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https://ria.ru/20200310/1568359940.html
В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи Covid-19
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РИА Новости

В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи Covid-19

04:41 10.03.2020 (обновлено: 09:30 10.03.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterСтанция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. На всей территории материкового Китая, за исключением города Ухань, уже третий день подряд не было выявлено ни одного нового случая заражения Covid-19, помимо ввозных, следует из обнародованных госкомитетом по здравоохранению статистических данных.

"За 9 марта было зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, один в провинции Ганьсу и один в Пекине. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 69", — уточняется в сообщении.

Седьмого марта по всему Китаю выявили 44 случая заражения, из них 41 в провинции Хубэй, причем все в Ухане, и три ввозных случая — два в Пекине и один в провинции Ганьсу.
Восьмого марта в стране зарегистрировали 40 новых случаев, 36 в Хубэе, опять же все в Ухане, и четыре ввозных — в Ганьсу.
За 9 марта в Китае зафиксировали 19 новых случаев, 17 из которых в Ухане и два ввозных.
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Новый коронавирус

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию дали название Covid-19.
Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.
Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии: число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались.
В России коронавирус подтвердился у 20 человек. Власти приняли различные меры для недопущения дальнейшего распространения.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйГаньсуКитайУханьВ мире
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