В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи Covid-19

ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. На всей территории материкового Китая, за исключением города Ухань, уже третий день подряд не было выявлено ни одного нового случая заражения Covid-19, помимо ввозных, следует из обнародованных госкомитетом по здравоохранению статистических данных.
Восьмого марта в стране зарегистрировали 40 новых случаев, 36 в Хубэе, опять же все в Ухане, и четыре ввозных — в Ганьсу.
За 9 марта в Китае зафиксировали 19 новых случаев, 17 из которых в Ухане и два ввозных.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Новый коронавирус
В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию дали название Covid-19.
Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.
Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии: число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались.
В России коронавирус подтвердился у 20 человек. Власти приняли различные меры для недопущения дальнейшего распространения.