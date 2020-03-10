В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи Covid-19

ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. На всей территории материкового Китая, за исключением города На всей территории материкового Китая, за исключением города Ухань , уже третий день подряд не было выявлено ни одного нового случая заражения Covid-19, помимо ввозных, следует из обнародованных госкомитетом по здравоохранению статистических данных.

"За 9 марта было зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, один в провинции Ганьсу и один в Пекине. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 69", — уточняется в сообщении.

Седьмого марта по всему Китаю выявили 44 случая заражения, из них 41 в провинции Хубэй , причем все в Ухане, и три ввозных случая — два в Пекине и один в провинции Ганьсу

Восьмого марта в стране зарегистрировали 40 новых случаев, 36 в Хубэе, опять же все в Ухане, и четыре ввозных — в Ганьсу.

За 9 марта в Китае зафиксировали 19 новых случаев, 17 из которых в Ухане и два ввозных.

Новый коронавирус

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию дали название Covid-19.

Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.

Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии : число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались.