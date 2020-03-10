В США коронавирус подтвердили еще у 30 пациентов из дома престарелых

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у более чем 30 пациентов из дома престарелых Life Care Center в городе Керкланд, штат Вашингтон, сообщил в эфире местных телеканалов представитель учреждения Тим Киллиан.
По его словам, из 50 проведенных тестов 31 дал позитивный результат, один негативный, три не удалось определить однозначно.
В данном доме престарелых от коронавируса скончались уже 19 человек. Всего в учреждении находилось около 120 человек.
Всего число заболевших в США превысило 600, 22 человека скончались.