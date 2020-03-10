СМИ: бразильская биржа переживает самое сильное падение с 1998 года

Агентство также отмечает, что центральный банк страны провел интервенции на валютном рынке, чтобы остановить падение бразильского реала, которое достигло рекордно низкого уровня во время распродаж на мировых финансовых рынках.

Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.