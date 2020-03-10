В США число зараженных коронавирусом превысило 600 человек

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в США превысило 600 человек, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, в США подтверждено 605 случаев коронавируса, 22 человека скончались. По его подсчетам, США находятся на 8-м месте в мире по заболеваемости этим вирусом после КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Официальная статистика Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) по состоянию на вечер понедельника говорит о 423 случаях и 19 смертях.
Всего о случаях заболевания коронавирусом сообщили 34 штата и столичный округ Колумбия.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.