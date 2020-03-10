Хафтар сообщил Макрону о готовности к перемирию с ПНС, сообщает СМИ

КАИР, 10 мар — РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности подписать мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает панарабская газета al-Sharq al-Awsat.
"Хафтар оповестил Макрона о том, что он подпишет соглашение о перемирии в случае, если правительство Фаеза ас-Сарраджа будет его соблюдать", — сообщила газета со ссылкой на источник в администрации Макрона.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.