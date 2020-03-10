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https://ria.ru/20200310/1568359527.html
Хафтар сообщил Макрону о готовности к перемирию с ПНС, сообщает СМИ
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РИА Новости

Хафтар сообщил Макрону о готовности к перемирию с ПНС, сообщает СМИ

03:32 10.03.2020 (обновлено: 04:57 10.03.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 10 мар — РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности подписать мирное соглашение с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает панарабская газета al-Sharq al-Awsat.
Ливийский военный источник сообщил РИА Новости в понедельник, что Хафтар прибыл в Париж с официальным визитом.

"Хафтар оповестил Макрона о том, что он подпишет соглашение о перемирии в случае, если правительство Фаеза ас-Сарраджа будет его соблюдать", — сообщила газета со ссылкой на источник в администрации Макрона.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЭммануэль МакронФранцияЛивияПарижВ мире
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